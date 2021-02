Burnley x Fulham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (17/02)

Em partida atrasada pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, Burnley e Fulham se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 15h, no Turf Moor. Ameaçadas pela zona de rebaixamento, ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Burnley x Fulham: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, a partir das 15h(Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Burnley x Fulham

O time do Burnley entra em campo nesta quarta sem Ben Mee depois de sofrer uma lesão na cabeça na última rodada. Já Charlie Taylor é dúvida.

Possível Burnley: Pope; Kevin Long, Lowton, Tarkowski, Pieters; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Rodríguez, Barnes.

Depois de testar positivo para covid-19, Aleksandar Mitrović está isolado e seguindo todos os protocolos de segurança, informou o clube. Já Tom Cairney ainda se recupera de lesão.

Possível Fulham: Aréola; Aina, Tete, Andersen, Adarabioyo; Reed, Lemina, Lookman, Loftus-Cheek; Reid, Maja.

Confira os jogos do Campeonato Inglês

Além disso, outro jogo também acontece nesta semana em rodada atrasada pelo Campeonato Inglês. Ademais, veja o horário.

Everton x Manchester City – 17h15

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 16º lugar com vinte e seis pontos, o Burley corre contra o tempo para subir na tabela do Campeonato Inglês e se afastar completamente da zona de rebaixamento. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu onze. Portanto se ganhar hoje, pula uma posição.

Enquanto isso, o Fulham está na zona da degola, em 18ª posição com dezoito pontos. Mesmo se ganhar o confronto de hoje, ainda assim não escapa do rebaixamento, mas soma pontos o que é inegavelmente importante. Assim, possui três vitórias, nove empates e onze derrotas.