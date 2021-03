Burnley x Leicester: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (03/03)

Pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, Burnley e Leicester se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 15h (horário de Brasília), no Turf Moor. Se vencer, equipe visitante dorme em segundo lugar com cinquenta e dois pontos. Então, saiba a seguir onde assistir.

Burnley x Leicester: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão as equipes na temporada?

O Burnley aparece em 15º com vinte e oito pontos no total. Com o propósito de escapar da zona de rebaixamento, a equipe anfitriã precisa vencer de qualquer maneira para, assim, pular uma posição na classificação. Então, para o confronto desta quarta, o time não possui novas baixas.

Enquanto isso, o Leicester pode terminar a rodada em segundo lugar com cinquenta e dois se ganhar e o United perder na rodada. Dessa maneira, a equipe visitante não tem em seu plantel Harvey Barnes com problemas no joelho, James Justin e Jonny Evans.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE -

Possível Burnley: Pope; Taylor, Mee, Lowton, Tarkowski; Westwood, Cork, Brownhill, McNeil; Rodríguez, Vydra.

Possível Leicester: Schmeichel; Thomas, Söyüncü, Castagne, Evans; Tielemans, Ndidi, Barnes, Pereira; Iheanacho, Vardy.

Últimos jogos de Burnley x Leicester

Ademais, no último domingo (28), ambas as equipes entraram em campo pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Primeiro, o Leicester enfrentou o Arsenal em casa, mas foi derrotado por 3 a 1.

Por fim, o Burnley também perdeu para o Tottenham com o placar de 4 a 0.

Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol