Burnley x Tottenham: onde vai passar ao vivo e horário hoje – 23/02

Em partida atrasada da 13ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Burnley x Tottenham se enfrentam nesta quarta-feira, 23/02, no Turf Moor, em Lancashire, às 16h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje o torcedor vê a seguir.

Onde assistir Burnley x Tottenham hoje

A partida entre Burnley e Tottenham vai passar somente no streaming Star +, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

O canal pode ser encontrado somente em operadoras de TV paga pelo valor extra de R$19,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Dados: 23/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Turf Moor, em Lancashire

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Burnley vem de derrota para o Liverpool no último fim de semana no Campeonato Inglês. Com o resultado, o grupo permanece na zona de rebaixamento, em décimo nono lugar com 17 pontos acumulando duas vitórias, onze empates e nove derrotas. Por isso, precisa de qualquer modo vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Tottenham entra em campo nesta quarta-feira cheio de confiança depois de bater o Manchester City no último fim de semana. Com o resultado, o elenco de Harry Kane aparece em oitava posição com 39 pontos, ou seja, tem doze jogos vencidos, três empates e oito derrotas na temporada.

Escalação de Burnley e Tottenham

O Burnley tem como desfalque Johann Berg Gudmundsson, Charlie Taylor e Matej Vydra.

Do outro lado, Antonio Conte não contará com Oliver Skipp e Japhet Tanganga.

Burnley: Pope; Mee, Pieters, Collins, Roberts; Brownhill, McNeil, Cork, Lennon; Cornet, Weghorst

Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Davies; Doherty, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Harry Kane, Lucas Moura, Son

Relembre o último jogo do Tottenham.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.