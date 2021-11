Burnley x Tottenham: saiba onde assistir, horário e escalações – 28/11

Em confronto válido pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês neste domingo, 28/11, as equipes de Burnley x Tottenham se enfrentam a partir das 11h (horário de Brasília) ao vivo direto do Turf Moor. Dessa maneira, confira onde assistir o jogo.

Onde assistir Burnley x Tottenham: O confronto entre Burnley e Tottenham hoje ao vivo terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Turf Moor, cidade de Burnley, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a décima oitava posição com apenas 9 pontos, o Burnley conseguiu melhorar o seu desempenho nas últimas rodadas do Campeonato Inglês. Porém, precisa ganhar novamente no jogo de hoje para conseguir escapar da zona de rebaixamento e, dessa maneira, seguir firme e forte em busca do topo. Por fim, acumula na temporada uma vitória, seis empates e cinco jogos perdidos.

Enquanto isso, o Tottenham conseguiu melhorar o seu desempenho nos gramados da competição desde que Conte chegou para comandar os londrinos. Em sétimo lugar com 19 pontos, contabiliza seis triunfos, um empate e cinco derrotas, sem perder por duas rodadas seguidas. Por isso, deve colocar os seus melhores atletas para jogar e, consequentemente, levar para casa os três pontos.

Escalações de Burnley x Tottenham:

Os anfitriões não podem contar com Ashley Barnes, Dale Stephens, Tarkowski e Westwoord. Do outro lado, Antonio Conte não terá Cristian Romero e Giovani Lo Celso e Dane Scarlett por lesões.

BURNLEY: Pope; Lowton, Collins, Mee, Taylor; Gudmundsson, Bronwhill, Cork, McNeil; Wood, Cornet

TOTTENHAM: Lloris; Sánchez, Davies, Dier, Reguillon; Skipp, Hojbjerg, Royal; Lucas Moura, Harry Kane, Son

Leia também:

Jogos de hoje, domingo: onde assistir e horário do futebol – 28/11