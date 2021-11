Chelsea x Burnley: onde assistir, horário e escalações do jogo hoje (06/11)

Pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Chelsea x Burnley se enfrentam neste sábado, 06/11, às 12h (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Chelsea hoje.

Chelsea x Burnley: onde assistir ao vivo o jogo de hoje? A partida entre Chelsea e Burnley terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 12h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Chelsea x Burnley

Tuchel ainda não pode contar com Marcos Alonso, Romelu Lukaku, Timo Werner e Mateo Kovacic, todos lesionados.

Por fim, o elenco visitante não tem Stephens, em recuperação no departamento médico.

Chelsea : Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta; Chilwell, Jorginho, Loftus-Cheek, James; Hudson-Odoi, Havertz, Ziyech

: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta; Chilwell, Jorginho, Loftus-Cheek, James; Hudson-Odoi, Havertz, Ziyech Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwoord, Bronwhill, McNeil; Wood, Cornet

Principais informações sobre o jogo de hoje

Depois da vitória diante do Malmo na Champions League, o Chelsea volta a jogar neste sábado pelo Campeonato Inglês. Ocupando a liderança da tabela com 25 pontos, o time londrino espera contar com a força da torcida para empurrar os jogadores até a vitória, podendo aumentar a vantagem que possui com o segundo colocado.

Enquanto isso, o Burnley conseguiu a sua primeira vitória no último fim de semana. Na décima oitava posição com apenas sete pontos, contabiliza uma vitória, quatro empates e cinco derrotas no Campeonato Inglês. Dessa maneira, deve colocar os seus melhores jogadores em campo para levar para casa os três pontos e, então, se afastar do rebaixamento de uma vez por todas.

