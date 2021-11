Relembre o primeiro rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro

Com 123 anos de tradição no futebol, o Vasco obteve uma jornada de conquistas. Porém, assim como todo grande elenco, acumula também inúmeras adversidades em sua história. Em 2008, por exemplo, foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro pela primeira vez, algo inimaginável aos torcedores. A seguir, relembre como se deu o primeiro rebaixamento do Vasco.

Relembre o primeiro rebaixamento do Vasco

O ano era 2008. Classificado para o Campeonato Brasileiro Série A após terminar a temporada de 2007 na 10ª posição, o Vasco estava confiante. Sob o comando de Antonio Lopes, estreou em maio com uma derrota para o o Internacional no Campeonato Brasileiro em 1 a 0. Porém, a partir da segunda rodada, mostrou uma melhora significativa.

A situação só passou a preocupar os torcedores e a diretoria de Eurico Miranda, presidente do Vasco na época, a partir da rodada número 11 quando derrotas e empates eram constantes em campo. Até o returno, o elenco carioca chegou a trocar duas vezes de treinador, até contratar Renato Gaúcho em definitivo em setembro. Nada melhorou, e o Vasco encaminhou-se para a 38ª rodada sob ameça de ser rebaixado.

Em 7 de dezembro de 2008, o Vasco recebeu o Vitória pela última rodada do Brasileiro. Era tudo ou nada para o elenco carioca que contava com Edmundo, Madson e Alex Teixeira em campo. Para escapar, precisava ganhar o seu jogo e torcer por tropeços de Figueirense, Atlético-PR e Náutico. Porém, os dois clubes do Sul venceram os seus respectivos confrontos e o pernambucano empatou.

Já o Vasco foi derrotado em São Januário pelo Vitória em 2 a 0 com gols de Leandro Domingues e Adriano, o que fez com o que o Cruzmaltino terminasse em 18ª posição com apenas 40 pontos, sendo onze vitórias, sete empates e vinte derrotas, tendo aproveitamento de apenas 35%. Este, então, foi o primeiro rebaixamento do Vasco na história.

Veja o vídeo do primeiro rebaixamento do Vasco:

Quem era o técnico no primeiro rebaixamento do Vasco?

Renato Gáucho era o técnico do Vasco quando o elenco foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão pela primeira vez. No entanto, a presença do comandante se deu após sucessivas trocas do comando.

No começo da temporada Antônio Lopes era o treinador do Vasco. Porém, com os breves resultados ruins em campo, Tita e até mesmo Romário assumiram provisoriamente o comando do elenco. Por fim, em setembro, Renato Gaúcho foi contratado para salvar o time mas a ideia também não vingou.

O trabalho durou treze rodadas no Brasileiro com quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. Na última rodada, a derrota para o Vitória em 2 a 0 consagrou o primeiro rebaixamento do Vasco.

Quantas vezes o Vasco já foi rebaixado?

Contando com 2008, o Vasco caiu para a segunda divisão do Brasileiro em quatro oportunidades, sendo também pelos anos de 2013, 2015 e por último em 2020. Com estes números, é o clube que mais foi rebaixado no futebol brasileiro, desbancando Botafogo, Grêmio e Palmeiras.

Entretanto, se contabilizar os campeonatos desde 1988, disputado no formato de mata-mata, as equipes do América-MG, Coritiba, Goiás, Santa Cruz, Sport, Vitória, Avaí e Guarani possuem mais rebaixamentos do que o Vasco.

Por que o Vasco foi rebaixado em 2020?

Com a pandemia do Covid-19, o futebol brasileiro precisou ser paralisado em 2020. Marcado para maio, o Campeonato Brasileiro teve início somente em agosto com os estádios sem público, testagem em massa de jogadores e cuidados extremos com a quarentena.

No começo da temporada, o Vasco obteve uma boa sequência de três vitórias e um empate logo nas primeiras rodadas com o desempenho fenomenal do argentino German Cano no ataque. Porém, a partir da 11ª rodada, tudo começou a mudar. Foram dez rodadas seguidas sem vencer no campeonato, deixando o torcedor sem esperanças.

A primeira vitória veio na rodada de número 22 contra o Sport mas, até a reta final, o Vasco seguiu colecionando derrotas e acabou confirmando o rebaixamento para a segunda divisão na última rodada mesmo ganhando do Goiás por 3 a 2 em fevereiro de 2021. O elenco terminou na 17ª posição com 41 pontos, sendo dez vitórias, onze empates e dezessete derrotas.

O Vasco começou o ano sob o comando do português Ricardo Sá Pinto mas, em dezembro, foi demitido pela diretoria por não mostrar bons resultados em campo. Depois, Luxemburgo assumiu a equipe até a última rodada, porém mesmo com a sua vasta experiência no futebol brasileiro, não conseguiu livrar o time do rebaixamento.