Chelsea x Everton: onde assistir e possíveis escalações – 08/03/2021

Chelsea e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (08) a partir das 15h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor na briga pela liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Chelsea x Everton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe do Chelsea aparece em 4º com quarenta e sete pontos no Campeonato Inglês. Brigando pela liderança, precisa vencer o confronto desta segunda para seguir vivo na disputa do título. Então, Thomas Tuchel ainda não pode contar com Thiago Silva.

Enquanto isso, o Everton vem logo atrás, com quarenta e seis, também na briga pelo título da temporada. O time de Ancelotti começou bem, mas não conseguiu manter o bom desempenho em campo. Dessa maneira, no jogo de hoje, Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph, Seamus Coleman, Mina, Olsen e James Rodríguez estão fora, enquanto Tom Davies é dúvida.

Possíveis escalações de Chelsea x Everton

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Ziyech, Werner.

Possível Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate, Digne; Doucoré, Allan, Gomes; Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez na quinta-feira (04), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Então, o Everton venceu o West Bromwich por 1 a 0, enquanto o Chelsea também saiu vitorioso do duelo contra o Liverpool por 1 a 0.

