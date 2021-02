Chelsea x Manchester United: onde assistir e possíveis escalações (28/02)

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Chelsea e Manchester United se enfrentam neste domingo (28) a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Chelsea x Manchester United: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como vem as equipes para o jogo?

Em 5º está o Chelsea com quarenta e três pontos. Depois de assumir a liderança da competição no início da temporada, o time azul caiu de rendimento e agora busca recuperar a boa forma em campo. Então, para o confronto deste domingo, somente Thiago Silva segue indisponível.

Em segundo lugar com quarenta e nove, o United tem que ganhar se quiser continuar na vice-liderança brigando pelo topo da tabela. Além disso, está empatado em pontos com o Leicester e, por isso, precisa torcer por um tropeço do adversário que também joga hoje. Dessa maneira, o técnico Ole Gunnar Solskjaer não tem em seu plantel McTominay, Cavani, Pogba e Juan Mata.

Possíveis escalações

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Alonso; Mount, Werner, Giroud.

Possível Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Daniel James, Rashford, Bruno Fernandes; Martial.

Últimos jogos de Chelsea e Manchester United

Ambas as equipes entraram em campo no meio da semana por competições internacionais. O Chelsea enfrentou o Atlético de Madrid na terça-feira (23) e por 1 a 0 garantiu a vantagem no confronto das oitavas da Champions.

Do outro lado, o Manchester United jogou na quinta-feira (25) contra o Real Sociedad e ficou no empate sem gols. Mas, como tinha a vantagem do primeiro jogo, conquistou a classificação para as oitavas da Liga Europa.

