Chelsea x Newcastle: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (15/02)

Encerrando a 24ª rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira (15), Chelsea e Newcastle disputam os três pontos no Stamford Bridge, às 17h. Enquanto uma equipe briga para retomar a liderança, a outra tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Chelsea x Newcastle: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Chelsea x Newcastle

O zagueiro Thiago Silva segue indisponível no plantel do Chelsea, enquanto Christensen está bem e pode jogar. Já Timo Werner e Kai Havertz são dúvidas, confirmou o treinador Tuchel em coletiva na última sexta (12).

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Chilwell; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.

Para o Newcastle, os jogadores Callum Wilson, Fabian Schär e Javier Manquillo estão indisponíveis para jogar nesta segunda. Entretanto, Ciaran Clark está de volta depois de problemas pessoais, e Jamaal Lascelles e Federico Fernández, recuperados de lesão, também estão aptos.

Já Jeff Hendrick cumpre suspensão.

Possível Newcastle: Darlow; Dummett, Lewis, Schar, Clark, Lascelles; Hayden, Shelvey, Willock; Joeliton, Saint-Maximim.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima quarta rodada. Ademais, veja todos os resultados e horário do outro jogo de hoje.

Leicester 3 x 1 Liverpool

Crystal Palace 0 x 3 Burnley

Manchester City 3 x 0 Tottenham

Brighton 0 x 0 Aston Villa

Southampton 1 x 2 Wolves

West Bromwich 1 x 1 Manchester United

Arsenal 4 x 2 Leeds

Everton 0 x 2 Fulham

West Ham x Sheffield United – 15h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5ª posição com trinta e nove pontos, o Chelsea entra em campo com o propósito de vencer e chegar até a quarta posição, com quarenta e dois pontos. Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, o time de Tuchel não conseguiu manter o bom desempenho e agora tem que somar pontos para retomar as primeiras posições. Por fim, enfrenta o Atlético de Madrid nas oitavas da Champions.

Enquanto isso, o Newcastle está em 17º com vinte e cinco pontos. Apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, o time precisa ganhar se quiser se afastar completamente da degola. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou quatro e perdeu doze.