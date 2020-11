Chelsea x Tottenham (29/11): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Chelsea e Tottenham jogam pela liderança neste domingo (29), às 13h30, pela décima rodada do Campeonato Inglês, no Stamford Bridge, em Londres. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

O clássico inglês definirá o próximo líder da Premier League. Em segundo lugar, com vinte pontos, está o Tottenham que, se vencer ou empatar, assume a ponta da tabela com folga. Já os anfitriões, empatam em pontos com o Liverpool, vinte e um, mas levam no saldo de gols.

Chelsea x Tottenham: onde assistir?

A partida entre Chelsea x Tottenham possui transmissão do canal ESPN Brasil, às 13h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

O time da casa está em terceiro lugar, com dezoito pontos. Uma vitória pode levar o Chelsea até a ponta da tabela, com vinte e um pontos, o mesmo do Liverpool, atual líder. Mas, devido ao saldo de gols, sai ganhando. Ao todo, são cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Pelo grupo E da Champions League, o time londrino já está classificado, visto que ocupa a primeira posição, com dez pontos.

Em segundo lugar, aparece o Tottenham, com vinte pontos. Se vencer, torna-se o novo líder da Premier League, com vinte e três pontos, ou seja, dois pontos de vantagem. Entretanto, em caso de empate, também sobe.

Pela Liga Europa, no grupo J, a equipe de Gareth Bale está em segundo, com nove pontos.

Possíveis escalações de Chelsea x Tottenham

Para o time de Frank Lampard, a surpresa pode ficar com o retorno de Pulisic. Kai Hazertz também deve retornar ao plantel, já que jogou alguns minutos contra o Rennes na última quinta-feira pela Liga Europa.

Provável Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva (Rudiger), Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Ziyech, Abraham, Timo Werner.

Mourinho não tem Alderweireld e Lamela neste domingo, confirmou o técnico ao site oficial do clube. Enquanto isso, Lo Celso pode entrar no time titular.

Provável Tottenham: Hugo Lloris; Doherty, Reguilon, Rondon, Dier; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura (Bergwijn), Son, Harry Kane.

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além do confronto entre Chelsea x Tottenham, outros nove jogos acontecem pela décima rodada da Premier League.

Crystal Palace 0 x 2 Newcastle

Brighton 1 x 1 Liverpool

Everton 0 x 1 Leeds

West Bromwich 1 x 0 Sheffield United

Southampton x Manchester United – 11h

Arsenal x Wolves – 16h15

Segunda:

Leicester x Fullham – 14h30

West Ham x Aston Villa – 17h