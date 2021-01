Chelsea x Wolves: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (27/01)

Chelsea e Wolves entram em campo nesta quarta-feira (27), às 15h, no Stamford Bridge, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Depois de anunciar Thomas Tuchel como o novo treinador, o Chelsea chega com o propósito de vencer e subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Chelsea x Wolves: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Chelsea x Wolves

Em sua estreia, Tuchel possui todos os jogadores do plantel à disposição, já que não existem novas lesões. Apenas Kanté, em recuperação, aparece como dúvida ao treinador.

Possível Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Chilwell, Rudiger; Jorginho, Kovacic, Mount; Pulisic, Abraham, Ziyech.

Raul Jimenez segue indisponível para o técnico Nuno, enquanto Marçal, Daniel Podence e Jonny também não estão aptos para jogar.

Possível Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Ait Nouri; Neves, João Moutinho, Dendoncker; Traore, Pedro Neto; Silva

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, saiba os horários e quais são.

Newcastle 1 x 2 Leeds

Crystal Palace 2 x 3 West Ham

Southampton 1 x 3 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Manchester City

Burnley x Aston Villa – 15h

Brighton x Fulham – 16h30

Manchester United x Sheffield United – 17h15

Everton x Leicester – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, o Chelsea agora ocupa a 10ª posição com vinte e nove pontos. Dessa maneira, precisa somar pontos seja como for se quiser recuperar o comando da tabela. Ao todo, possui oito vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Enquanto isso, o Wolves aparece um pouco mais abaixo, próximo da zona de rebaixamento, em 14º com vinte e dois. Assim, se quiser afastar-se completamente da degola, tem que vencer o Chelsea e torcer por derrota de seus adversários de tabela.