Classificação do Campeonato Inglês: confira a tabela após a 28ª rodada

A 28ª rodada do Campeonato Inglês chegou ao fim na tarde desta segunda-feira, 15 de março, com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. No clássico North London Derby, o Arsenal saiu vitorioso, enquanto o Manchester City aumentou para catorze pontos a vantagem na liderança. Então, confira como ficou a Classificação do Campeonato Inglês.

Como foi a 28ª rodada do Campeonato Inglês?

O Chelsea ficou no empate sem gols com o Leeds no sábado (13) jogando fora de casa. Assim, na busca para recuperar a liderança, garantiu apenas um pontos. Então, permanece em 4º com cinquenta e um.

Já o Everton, surpresa da temporada, foi derrotado pelo Burnley em casa por 2 a 1. Dessa maneira, segue em 7º com quarenta e seis pontos na classificação do Campeonato Inglês.

Líder com folga, o Manchester City venceu o Fulham em 3 a 0. Agora, tem a vantagem de catorze pontos diante o vice-líder em primeiro lugar.

No clássico entra Arsenal e Tottenham, o clube vermelho levou a melhor. Por 2 a 1, o Arsenal venceu o time de José Mourinho jogando em casa. Assim, está em 10º enquanto o Tottenham aparece em 8º.

O Manchester United também somou os três pontos e continua na vice-liderança. Por 1 a 0, venceu O West Ham, que está em 5º na classificação.

Fechando a 28ª rodada, o Liverpool venceu o Wolves nesta segunda (15) por 1 a 0. Agora, pula para a 6ª posição com quarenta e seis pontos.

Confira a tabela do Campeonato Inglês

1 Manchester City – 71 pontos

2 Manchester United – 57 pontos

3 Leicester – 56 pontos

4 Chelsea – 51 pontos

5 West Ham – 48 pontos

6 Liverpool – 46 pontos

7 Everton – 46 pontos

8 Tottenham – 45 pontos

9 Aston Villa – 41 pontos

10 Arsenal – 41 pontos

11 Crystal Palace – 37 pontos

12 Leeds – 36 pontos

13 Wolves – 35 pontos

14 Southampton – 33 pontos

15 Burnley – 33 pontos

16 Brighton – 29 pontos

17 Newcastle – 28 pontos

18 Fulham – 26 pontos

19 West Bromwich – 18 pontos

20 Sheffield United – 14 pontos

Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês

Ademais, devido as quartas de final da Copa da Inglaterra também acontecerem neste fim de semana, a 29ª rodada do Campeonato Inglês terá somente três jogos. Então, confira quais são eles e os horários.

Entretanto, o domingo recebe uma partida atrasada pela 18ª rodada.

Na sexta-feira:

Fulham x Leeds – 17h

No sábado:

Brighton x Newcastle – 17h

No domingo:

West Ham x Arsenal – 12h

Aston Villa x Tottenham – 16h – 18ª rodada

Classificação do Paulistão 2021: confira a tabela após a 4ª rodada