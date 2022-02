Cristiano vai jogar? Onde assistir jogo do Manchester United hoje e horário

Onde assistir o jogo do Manchester United hoje? Equipe de Cristiano Ronaldo enfrenta o Leeds neste domingo, 20/02, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Elland Road. Confira as principais informações sobre o jogo.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O jogo do Leeds e Manchester United vai passar no streaming Star +, a partir das 11h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Escalação do jogo do Leeds x Manchester United

Leeds: O time do Leeds não faz uma boa temporada este ano pelo Campeonato Inglês. Em décimo quinto lugar, o elenco tem somente 23 pontos, contabilizando cinco vitórias, oito empates e dez derrotas. Por isso, sob o comando de Marcelo Bielsa, o grupo entra em campo neste domingo tentando reverter o mal desempenho.

Escalação do Leeds: Meslier; Firpo, Struijk, Llorente, Ayling; Koch, Forshaw; Rodrigo, Harrison, Raphinha; James

Manchester United: Enquanto isso, o Manchester United de Cristiano Ronaldo vem em quarto lugar com 43 pontos, sem perder uma partida por mais de cinco rodadas. Por isso, no jogo de hoje, vai buscar o seu melhor desempenho para que o Manchester United consiga os três pontos e, assim, lutar na parte de cima.

Escalação do Manchester United: De Gea; Lindelof, Telles, Maguire, Dalot; Pogba, McTominay, Bruno Fernandes; Rashford, Cristiano Ronaldo, Sancho

Jogos da rodada no Campeonato Inglês

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada do Campeonato Inglês. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sábado (19/02):

West Ham 1 x 1 Newcastle

Arsenal 2 x 1 Brentford

Liverpool 3 x 1 Norwich

Brighton 0 x 3 Burnley

Southampton 2 x 0 Everton

Aston Villa 0 x 1 Watford

Crystal Palace 0 x 1 Chelsea

Manchester City 2 x 3Tottenham

Domingo (20/02):

Leeds x Manchester United – 11h

Wolves x Leicester – 13h30

Confira como foi o último jogo entre Leeds x Manchester United.

