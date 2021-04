Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, horário e escalações (10/04)

Crystal Palace e Chelsea se enfrentam neste sábado (10), no Selhurst Park Stadium, a partir das 13h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Crystal Palace x Chelsea: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Crystal Palace aparece em 13º com trinta e oito pontos. Dessa maneira, lutando para subir na tabela de classificação e, assim, garantir vaga em competições na próxima temporada, o time anfitrião precisa dos três pontos. Então, em seu plantel, não possui Batshuayi, James Tomkins, Sakho, James McArthur, Connor Wickham, Nathaniel Clyne e Nathan Ferguson.

Do outro lado, o Chelsea vem mostrando bom desempenho nos últimos jogos, aparecendo em 5º com cinquenta e um. Se vencer hoje, desbanca o West Ham e termina em 4º. Por fim, Thiago Silva cumpre suspensão e não pode entrar em campo.

Últimos jogos

A equipe do Crystal Palace jogou na segunda-feira (05) contra o Everton pela 30ª rodada, empatando em 1 a 1 fora de casa.

Enquanto isso, o Chelsea entrou em campo pela última vez na quarta-feira (07) pelas quartas de final da Champions League, vencendo o Porto em 2 a 0.

Possíveis escalações de Crystal Palace x Chelsea

Possível Crystal Palace: Guaita; Cahill, Kouyaté, Ward, van Aanholt; Milivojevic, Riedewald, Ayew, Eze; Zaha, Benteke.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Chilwell; Mount, Pulisic, Werner.

Clubes ingleses lamentam morte de príncipe Phillip