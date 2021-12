Crystal Palace x Everton: saiba onde assistir, horário e escalações – 12/12

O confronto direto entre Crystal Palace x Everton promete colocar fogo na classificação com a bola rolando neste domingo, 12/12, a partir das 13h30 (horário de Brasília), pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês no Selhurst Park Stadium. Saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Crystal Palace x Everton: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décimo quarto lugar do Campeonato Inglês com 16 pontos, o Crystal Palace coleciona até o momento três vitórias, sete empates e cinco derrotas neste começo de temporada no futebol. Por isso, precisa do resultado em se favor hoje se quiser se afastar por completo da zona de rebaixamento e, quem sabe assim, buscar uma vaga na parte de cima.

Enquanto isso, o Everton segue em décimo terceiro, somente uma posição para cima, com 18 pontos. O resultado vem de cinco vitórias, três empates e sete derrotas, diferente do ano passado onde apresentou bons resultados na parte de cima da classificação. Dessa maneira, os visitantes prometem fazer de tudo para ganhar os três pontos e levar para casa.

Escalação de Crystal Palace x Everton:

Ferguson é o único desfalque para os anfitriões.

Já Rafa Benitez, técnico do Everton, não tem em seu plantel de jogadores Mina, Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, enquanto Allan é dúvida e Rondon está disponível novamente.

Crystal Palace: Guaita; Mitchell, Guehi, Tomkins, Clyne; Schlupp, Kouyaté, Gallagher; Zaha, Benteke, Ayew

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Godfrey, Holgate; Doucouré, Gordon, Allan, Gray; Townsend, Richarlison

