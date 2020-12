Crystal Palace x Liverpool: onde assistir ao jogo de hoje (19/12)

Abrindo a décima quarta rodada do Campeonato Inglês, Crystal Palace e Liverpool se enfrentam neste sábado (19), às 09h30, no Selhurst Park Stadium. Líder do campeonato, a equipe de Jurgen Klopp quer a vitória para abrir uma maior vantagem com o Tottenham, vice-líder com três pontos a menos. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Onde assistir Crystal Palace x Liverpool?

A partida entre Crystal Place x Liverpool possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 09h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar na tabela, com vinte e oito pontos, o Liverpool tem a chance de abrir uma maior vantagem com os rivais. Se vencer, o time comandado por Jurgen Klopp, considerado pela FIFA o melhor treinador do mundo, vai para trinta e um. Dessa maneira, acumula oito vitórias, quatro empates e uma derrota. Nas oitavas da Champions, enfrenta o RB Leipzig.

Enquanto isso, o Crystal Palace não está em uma boa situação. Em 12º, com dezoito pontos, a equipe da casa quer superar o líder para que, assim, consiga subir na tabela. Ao todo, possui cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

Possíveis escalações de Crystal Palace x Liverpool

A equipe de casa não possui nenhuma nova lesão. Assim, apenas Mamadou Sakho segue em recuperação.

Christian Benteke cumpre suspensão depois de ter sido expulso na última partida.

Provável Palace: Guaita; van Aanholt, Dann, Kouyaté, Ward; Eze, Milivojévic, McArthur, Townsend; Ayew, Zaha.

Roy provided an injury update ahead tomorrow’s game 👇#CPFC | #CRYLIV — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 18, 2020

Por outro lado, Klopp tem uma extensa lista de baixas em seu plantel. Milner, Shaqiri, Diogo Jota, Tsimikas, Thiago Alcantara, Virgil van Dijk e Joe Gomez. Matip, entretanto, depois de não jogar o clássico, pode estar disponível hoje, confirmou o treinador em coletiva.

Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Williams, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Firmino, Mane, Salah.

Joel Matip is likely to be available for tomorrow's @premierleague clash with @CPFC…#CRYLIV — Liverpool FC (@LFC) December 18, 2020

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além de Crystal Palace x Liverpool, a décima quarta rodada da Premier League tem início neste sábado, seguindo até a segunda-feira (21). Ademais, veja todos os confrontos de hoje e saiba onde assistir.

Southampton x Manchester City – 12h – DAZN

Everton x Arsenal – 14h30 – Fox Sports

Newcastle x Fulham – 17h – ESPN Brasil

Brighton x Sheffield United – Domingo – 09h

Tottenham x Leicester City – Domingo – 11h15

Manchester United x Leeds – Domingo -13h30

West Bromwich x Aston Villa – Domingo – 16h15

Burnley x Wolves – Segunda – 14h30

Chelsea x West Ham – Segunda – 17h