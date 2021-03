Crystal Palace x Manchester United: onde assistir e escalações (03/03)

Crystal Palace e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (03) a partir das 17h15 (horário de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer, equipe do United diminui a diferença com o líder Manchester City. Então, saiba a seguir onde assistir.

Crystal Palace x Manchester United: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 17h15h

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações

Possível Crystal Palace: Guaita; Cahill, Kouyaté, Ward, van Aanholt; Milivojevic, Riedewald, Townsend, Ayew, Eze; Benteke.

Possível Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Daniel James, Rashford, Bruno Fernandes; Grenwood.

Como vem as equipes para o jogo?

Em 12º está o Crystal Palace com trinta e três pontos. Nesse momento, a equipe luta para afastar-se da zona de rebaixamento e para isso se concretizar, precisa da vitória neste confronto. No time anfitrão, as principais baixas são Wilfried Zaha, Tomkins, Clyne, Mitchell, McArthur e Ferguson, enquanto Jeffrey Schlupp e Connor Wickham podem voltar a jogar.

Por outro lado, o Manchester United pode diminuir a diferença com o Manchester City, na liderança, se garantir os três pontos hoje. Ao todo, possui quinze pontos de diferença. Assim, para o jogo de hoje, Cavani é dúvida, mas Paul Pogba, Juan Mata e Phil Jones continuam indisponíveis.

Últimos jogos de Crystal Palace e Manchester United

Ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Então, o Crystal Palace ficou no empate sem gols com o Fulham jogando em casa, enquanto o Manchester United também empatou com o Chelsea.

