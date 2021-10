Em qual canal vai passar o jogo do Chelsea x Norwich hoje ao vivo? 23/10

Buscando a permanência na liderança, o Chelsea recebe o Norwich neste sábado, 23/10, a partir das 08h30 (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Stamford Bridge. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Chelsea hoje.

Onde assistir ao jogo do Chelsea x Norwich hoje ao vivo? O confronto entre Chelsea e Norwich terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 23 de outubro de 2021

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Chelsea x Norwich

O técnico Thomas Tuchel não poderá contar com Romelu Lukaku, Pulisic e Timo Werner, lesionados. Já os visitantes não tem Billy Gilmour, ex-jogador do Chelsea e por isso não está apto para jogar, e Christoph Zimmermann, também com lesão.

Chelsea : Mendy; Rudiger, Azpilicueta, Christensen, Chalobah; Jorginho, Kovacic, James; Loftus-Cheek, Mount; Havertz

: Mendy; Rudiger, Azpilicueta, Christensen, Chalobah; Jorginho, Kovacic, James; Loftus-Cheek, Mount; Havertz Norwich: Krul; Aarons, Kabak, Hanley, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann, Lees Melou; Sargent, Pukki

Principais informações sobre o jogo de hoje

Em primeiro lugar com 19 pontos, o Chelsea busca a vitória neste sábado para se manter na liderança do Campeonato Inglês por mais uma rodada da temporada. Ao todo, contabiliza seis vitórias, um empate e uma derrota até o momento, esperando seguir como o grande favorito.

Enquanto isso, o Norwich ainda não venceu na temporada após supir da segunda divisão, além de ser o lanterna da competição. Com apenas dois empates e seis derrotas, os visitantes precisam do triunfo em seu favor seja como for para garantir a permanência na elite.

