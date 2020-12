Everton x Arsenal: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (19/12)

Em confronto pegado, Everton e Arsenal se enfrentam neste sábado (19), às 14h30, pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela, principalmente o time da casa, já que pode dormir na vice-liderança do campeonato.

Everton x Arsenal: onde assistir?

A partida entre Everton e Arsenal possui transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 5º, com vinte e três pontos, o Everton vem de uma sequência de três jogos sem perder, com um empate e duas vitórias. Se vencer este confronto, deve tornar-se o novo vice-líder da Premier League, atrás somente do Liverpool. Entretanto, deve torcer também por um empate entre Southampton e Manchester City, ou então, uma vitória dos azuis. Ao todo, venceu sete jogos, empatou dois e perdeu quatro.

Enquanto isso, o Arsenal não vem tão bem assim no campeonato. A equipe londrina chegou a marca de seis jogos sem vencer na rodada passada e agora precisa reverter a situação. Dessa maneira, são quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Benfica.

Possíveis escalações de Everton x Arsenal

Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti advertiu que não poderá contar com o brasileiro Allan até o começo do ano que vem. James Rodriguez, Lucas Digne, Delph e Jean-Philippe Gbamin também estão fora.

Por outro lado, Coleman retorna ao time titular.

Provável Everton: Pickford (Olsen); Godfrey, Keane, Mina; Holgate; Doucouré, Allan, Sigurdsson; Iwobi; Richarlison, Calvert-Lewin.

Para Arteta, técnico do Arsenal, Thomas Partey é a principal baixa no elenco. Gabriel Martinelli é dúvida. Já Bellerín retorna ao time, enquanto Gabriel Magalhães e Xhaka estão suspensos, já que foram expulsos nos últimos jogos.

Provável Arsenal: Leno; Holding, David Luiz, Tierney; Maitland, Elneny, Ceballos, Saka; Pepé, Aubameyang, Nketiah.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além de Everton x Arsenal, a décima quarta rodada da Premier League traz outros nove jogos, com início neste sábado, seguindo até a segunda-feira (21). Ademais, veja todos os confrontos de hoje e saiba onde assistir.

Crystal Palace x Liverpool – 09h30 – ESPN Brasil

Southampton x Manchester City – 12h – DAZN

Newcastle x Fulham – 17h – ESPN Brasil

Brighton x Sheffield United – Domingo – 09h

Tottenham x Leicester City – Domingo – 11h15

Manchester United x Leeds – Domingo -13h30

West Bromwich x Aston Villa – Domingo – 16h15

Burnley x Wolves – Segunda – 14h30

Chelsea x West Ham – Segunda – 17h