Everton x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações – 22/01

Em partida válida pela 23ª rodada no Campeonato Inglês, Everton x Aston Villa se enfrentam neste sábado, 22/01, com a bola rolando às 09h30 (horário de Brasília), no Goodison Park. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Everton x Aston Villa hoje?

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Everton e Aston Villa:

Fabian Delph, Allan, Alex Iwobi e Tom Davies são desfalques para o técnico do Everton, Ferguson.

Do outro lado, o Aston Villa tem Ezri Konsa como dúvida.

Escalação de Everton: Pickford; Mykolenko, Keane, Mina, Godfrey; Gray, Doucouré, André Gomes, Gordon; Richarlison, Calvert-Lewis

Escalação de Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGin, Douglas Luiz, Ramsey; Buendía, Danny Ings, Watkins

Como estão as equipes na temporada?

Sem ganhar uma partida por quatro rodadas, o Everton entra em campo neste sábado buscando reverter a má situação na temporada. Ocupando a 16ª posição com 19 pontos, o elenco comandado por Ferguson tem cinco vitórias, quatro empates e onze derrotas, enquanto busca escapar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Aston Villa aparece em 13º com 23 pontos, disposto a dar o melhor de seu elenco em campo neste sábado pelo confronto da rodada. Mesmo fora de casa, o elenco comandado pelo ex-jogador Gerrard deve colocar os melhores jogadores para jogar. Por fim, o clube venceu sete jogos, empatou dois e perdeu onze.

Relembre o último jogo entre Everton x Aston Villa.

