Everton x Brighton: onde assistir, escalações e horário – 02/01

Equipes precisam do resultado positivo neste domingo para subir na classificação do Campeonato Inglês

Em partida válida pela vigésima primeira rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Everton x Brighton se enfrentam neste domingo, 02/01, às 11h (horário de Brasília), no Goodison Park. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Everton x Brighton: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, cidade de Everton, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em 15ª posição com 19 pontos, o Everton espera conquistar a vitória no confronto deste domingo para continuar subindo na classificação do Campeonato Inglês e, dessa maneira, se afastar por completo da zona de rebaixamento no torneio. Com cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas, espera contar com a força de sua torcida em casa hoje.

Enquanto isso, o Brighton aparece em 10ª posição com 24 pontos enquanto não perde por duas rodadas seguidas na competição. Com o objetivo de alcançar a parte de cima da tabela, pode diminuir a diferença com os adversários da tabela se levar para casa os três pontos hoje, contabilizando para a sua conta de cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas.

Escalações de Everton e Brighton:

O técnico do Everton, Rafa Benítez, ainda não pode contar com Richarlison, Yerry Mina e Townsend, lesionados.

Do outro lado, os visitantes não tem Sarmiento, enquanto Trossard está de volta.

Everton: Pickford; Godfrey, Digne, Keane, Coleman; Allan, André Gomes, Doucouré; Gray, Calvert-Lewin, Gordon

Brighton: Sánchez; Veltman, Webster, Burn, Cucurella; Allister, Bissouma, Mwepu; Grob, Welbeck, Trossard

