Everton x Burnley: onde assistir e possíveis escalações – 13/03/2021

Everton e Burnley se enfrentam neste sábado (13) a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Goodison Park, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Everton x Burnley: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Everton aparece em 6º com quarenta e seis pontos. Depois de começar a temporada na liderança, o time comandado por Ancelotti precisa retomar o bom desempenho em campo e voltar para a ponta. Então, para o confronto deste sábado, James Rodriguez, Doucoure, Fabian Delph e Jean-Philippe Gbamin estão fora, enquanto Robin Olsen e Sigurdsson são dúvidas.

O Burnley, por outro lado, precisa vencer de qualquer maneira para escapar da zona de rebaixamento. Em 15º com trinta pontos, pode vencer e não alterar a posição devido ao saldo de gols que possui. Ao todo, venceu sete jogos, empatou nove e perdeu doze. Dessa maneira, a equipe não tem em seu plantel Ashley Barnes, Jack Cork e Charlie Taylor

Possíveis escalações de Everton x Burnley

Possível Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate; Digne, Allan, Gomes, Iwobi; Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin.

Possível Burnley: Pope; Taylor, Mee, Lowton, Tarkowski; Westwood, Gudmundsson, Brownhill, McNeil; Wood, Vydra (Rodriguez).

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo pela última vez no fim de semana pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O Burnley ficou no empate contra o Arsenal no sábado (06) em 1 a 1.

Do outro lado, o Everton também perdeu na rodada. Em jogo fora de casa na segunda-feira (08), o Chelsea anotou 2 a 0.

