Everton x Leicester: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (27/01)

Everton e Leicester se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 17h15, no Goodison Park, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer o confronto de hoje e o United perder, a equipe visitante termina a rodada em segundo lugar na tabela. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Everton x Leicester: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Everton x Leicester

Ancelotti pode novamente contar com Lucas Digne e Alex Iwobi em seu elenco, ambos em forma e recuperados de lesões. Entretanto, Allan, Fabian Delph, Jean-Philippe Gbamin e Nkounkou continuam indisponíveis por lesão. Já Doucoure cumpre suspensão.

Possível Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Mina, Holgate; Gomes, Davies, Iwobi; Richarlison, Rodríguez, Dominic-Calvert Lewin.

Jamie Vardy continua fora depois de passar por uma cirurgia por uma hérnia na semana passada. Além disso, Praet e Wes Morgan também estão indisponíveis.

Possível Leicester: Schmeichel; Fofana, Justin, Castagne, Evans; Ndidi, Tielemans, Albrighton; Maddison, Barnes; Iheanacho.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, saiba os horários e quais são.

Newcastle 1 x 2 Leeds

Crystal Palace 2 x 3 West Ham

Southampton 1 x 3 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Manchester City

Burnley x Aston Villa – 15h

Chelsea x Wolves – 15h

Brighton x Fulham – 16h30

Manchester United x Sheffield United – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Everton começou bem a temporada do Campeonato Inglês, mas perdeu a mão e agora luta para retomar o bom desempenho em campo do início. Dessa maneira, possui dez vitórias, dois empates e cinco derrotas. Ademais, pode alcançar as primeiras posições se garantir os três pontos.

Depois de ocupar a liderança da competição por alguns dias, o Leicester foi destronado pelo Manchester City. Agora, se quiser continuar na briga pelo topo, precisa vencer o confronto de hoje e torcer por uma derrota do United para, assim, acabar em segundo lugar na classificação, com quarenta e um pontos, empatando com o líder. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.