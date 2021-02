Everton x Manchester City: onde assistir e possíveis escalações (17/02)

Em partida atrasada pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês, Everton e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h15, no Goodison Park. Líder com cinquenta e três pontos, a equipe de Guardiola pode aumentar a vantagem se vencer o confronto de hoje. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Everton x Manchester City: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Everton x Manchester City

Ao time do Everton, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que Dominic Calvert-Lewin e Jean-Philippe Gbamin ainda não estão aptos para jogar, enquanto o goleiro Pickford e Allan devem retornar ao elenco principal.

Possível Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate, Digne; Doucoré, Davies, Gomes; Richarlison, Sigurðsson, Rodríguez.

Peça chave no elenco do City, Ilkay Gundogan perderá o confronto desta quarta-feira por problemas na virilha, segundo Pep Guardiola. Entretanto, De Bruyne viajou com o plantel e Fernandinho também está de volta. Mas Nathan Ake e Sergio Aguero ainda são baixas.

Possível City: Ederson; Zinchenko, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, De Bruyne, Silva; Sterling, Mahrez, Foden.

Confira os jogos do Campeonato Inglês

Além disso, outro jogo também acontece nesta semana em rodada atrasada pelo Campeonato Inglês. Ademais, veja o horário.

Burnley x Fulham – 15h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de liderar a competição no início da temporada, o Everton ocupa neste momento a 7ª posição com trinta e sete pontos. Dessa maneira, acumula onze vitórias, quatro empates e sete derrotas, brigando para recuperar o topo da tabela.

Enquanto isso, o City está em primeiro lugar com cinquenta e três pontos, ou seja, vantagem de sete pontos. Portanto se ganhar o confronto de hoje, vai para cinquenta e seis, ocupando a liderança com folga. Por fim, joga na próxima semana pelas oitavas de final da Champions League contra o Borussia Monchengladbach.