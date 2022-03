Everton x Newcastle: onde assistir, horário e escalações ao vivo (17/03)

Nesta quinta-feira, Everton e Newcastle se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, a partir das 16h45, horário de Brasília, no Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra. Então, saiba onde assistir Everton x Newcastle hoje ao vivo.

O elenco do Everton foi derrotado pelos Wolves no fim de semana e por isso busca a redenção nesta quinta. Já os visitantes também vem de derrota e, por isso, tem que ganhar o jogo de hoje para escapar do rebaixamento.

Onde assistir Everton x Newcastle:

A partida entre Everton e Newcastle terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Star +, às 16h45 (Horário de Brasília).

O torcedor também pode acompanhar através do computador pelo site oficial (www.starplus.com) ou até pela SmarTV.

Como estão as equipes na temporada?

Correndo o risco de ser rebaixado para a segunda divisão inglesa, o Everton entra em campo nesta quinta-feira buscando a vitória de qualquer maneira. Em décimo sétimo lugar com 22 pontos, o grupo de Liverpool venceu seis partidas, empatou quatro e perdeu dezesseis jogos até o momento.

Enquanto isso, o Newcastle entra em campo nesta quinta depois de tropeçar diante do Chelsea. Entretanto, o grupo conseguiu bons resultados nas últimas semanas e se afastou da zona de rebaixamento. Em décimo quarto lugar com 31 pontos, o elenco conseguiu sete vitórias, dez empates e onze derrotas em toda a temporada.

Possíveis escalações de Everton x Newcastle

Frank Lampard, técnico do Everton, confirmou que Dominic Calvert-Lewin é dúvida para o jogo de hoje, enquanto Jonjoe Kenny, suspenso, e Fabian Delph, Yerry Mina e Tom Davies seguem fora.

Provável Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Mykolenko; Doucouré, Allan, Delle Ali, Gordon; Richarlison, Calvert-Lewin

Do outro lado, Wilson, Trippier e Willock seguem indisponíveis.

Provável Newcastle: Dubravka; Schar, Krafth, Burn, Targett; Bruno Guimarães, Joelinton; Saint-Maximin, Wood, Murphy

Último jogo Brighton x Tottenham

O último jogo entre Everton e Newcastle aconteceu em 8 de fevereiro, pela vigésima quarta rodada da temporada 2022 do Campeonato Inglês. O jogo terminou com vitória do Newcastle por 3 a 1, com gols de Holgate, Fraser e Trippier, contra a marcação de Lascelles.

Confira no vídeos os melhores momentos do último jogo.