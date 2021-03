Everton x Southampton: onde assistir e possíveis escalações (01/03)

Encerrando a 26ª rodada do Campeonato Inglês, Everton e Southampton se enfrentam nesta segunda-feira (01) a partir das 17h (horário de Brasília), no Goodison Park. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Everton x Southampton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão Everton x Southampton na temporada?

Em 7º com quarenta pontos, o Everton luta para chegar novamente na liderança depois de começar a temporada com o pé direito e chegar em seis rodadas de invencibilidade. Agora, precisa continuar somando pontos se quiser seguir vivo na competição. Dessa maneira, o técnico Ancelotti não tem disponível em seu plantel Mina, enquanto Dominic Calvert-Lewin e Allan estão aptos para jogar.

Enquanto isso, em 14ª posição está o Southampton com trinta. Brigando para alcançar a parte de cima da tabela, equipe visitante deve entrar em campo com força total, já que tem como principal objetivo garantir uma vaga em competições na próxima temporada. Assim, no jogo de hoje, não pode contar com Oriol Romeu, Takumi Minamino, Diallo, Walcott, Kyle Walker-Peters, Obafemi e Will Smallbone.

Possíveis escalações

Possível Everton: Pickford; Keane, Godfrey, Holgate, Digne; Doucoré, Davies, Gomes; Richarlison, Calvert-Lewin, Rodríguez.

Possível Southampton: McCarthy; Bednarek, Vestergaard, Salisu, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Djenepo, Tella; Adams, Redmond.

Últimos jogos de Everton e Southampton

O Everton entrou em campo no sábado (20) pela 25ª rodada do Campeonato Inglês contra o Liverpool, no clássico da cidade. Por 2 a 0, venceu o rival jogando fora de casa.

Por fim, o Southampton perdeu a chance de garantir os três contra o Leeds na terça (23) em jogo atrasado pela 18ª rodada, perdendo por 3 a 0.

