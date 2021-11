Everton x Tottenham: saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo (07/11)

Pela décima primeira rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Everton x Tottenham se enfrentam neste domingo, 07/11, às 11h (horário de Brasília), no Goodison Park. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Everton x Tottenham hoje? A partida entre Everton e Tottenham terá transmissão ao vivo a partir das 11h (Horário de Brasília) na plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única responsável por passar o jogo hoje.

Data: 07 de novembro de 2021

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Goodison Park, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Everton x Tottenham

Rafa Benítez, técnico do Everton, poderá contar novamente com Lucas Digne, enquanto Mina, Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucoure e Andre Gomes seguem lesioandos.

Já Conte, o novo técnico dos Spurs, não terá Gil e Sessegnon.

Everton : Pickford; Digne, Holgate, Keane, Coleman; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray, Richarlison

: Pickford; Digne, Holgate, Keane, Coleman; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray, Richarlison Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies, Reguillon; Royal, Skipp, Hojbjerg; Son, Lucas Moura, Harry Kane

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Everton aparece em 11ª posição com catorze pontos depois que perdeu três jogos seguidos nos últimos finais de semana pelo torneio. Agora, contando com a força de sua torcida em casa, espera impulsionar os jogadores para mostrarem o melhor de si nos gramados para conquistar a vitória.

Enquanto isso, o técnico Antonio Conte estreia neste domingo sob o comando do Tottenham no Campeonato Inglês. Diante de um jogo complicado, o elenco deve entrar em campo com os principais jogadores para trazer os três pontos em seu favor. Em 10º com quinze pontos, tem uma sequência de duas derrotas seguidas.

