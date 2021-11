Eliminatórias Copa do Mundo 2022: o que o Brasil precisa para classificar?

A Seleção Brasileira está cada vez mais perto de confirmar a classificação para a Copa do Mundo no Catar no ano que vem, através das Eliminatórias Sul-Americanas. Em primeiro lugar com 31 pontos, o elenco venceu dez entre os onze jogos. Mas o que falta para a o Brasil carimbar o passaporte de forma direta nas Eliminatórias da Copa do Mundo em 2022?

Do que a Seleção Brasileira precisa nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022?

O time do Brasil está matematicamente garantido no Mundial de 2022 mas, se quiser confirmar a classificação em definitivo, precisa ganhar os próximos dois jogos em novembro e só então preparar a sua bagagem em busca do sexto título na história do futebol no Catar.

Com 31 pontos, a seleção brasileira venceu dez jogos e empatou apenas um, com saldo de gols em 22 após ter marcado vinte e seis durante a competição e tomado apenas quatro. Em questões matemáticas, o Brasil já está classificado para o Mundial de 2022 já que 30 pontos é a pontuação necessária que uma equipe precisa ter. Isso porque nunca houve em outras edições de Eliminatórias da FIFA seleções com mais de 30 pontos que ficaram de fora da Copa no ano seguinte.

Por isso, os comandados de Tite precisam entrar em campo nos dois jogos da Data FIFA em novembro, nos dias 11 e 16, conquistar a vitória e folgar pelas próximas quatro últims rodadas que serão realizadas em 2022.

+ Quem já está classificado para a Copa do Mundo de 2022?

Quando é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira volta a jogar nas Eliminatórias da América do Sul na próxima quinta-feira, 11 de novembro de 2021, contra a Colômbia. Depois, tem pela frente o clássico contra a Argentina fora de casa também em novembro.

Brasil x Colômbia – Quinta-feira, 11 de novembro de 2021, às 21h30, no Estádio do Maracanã, pela 13ª rodada

Argentina x Brasil – Terça-feira, 16 de novembro de 2021, às 20h30, no Estádio Monumental de Núñez, pela 14ª rodada

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

O Brasil é o líder das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na América do Sul. Com 31 pontos, tem onze vitórias e apenas um empate. Em seguida vem a Argentina com 25 pontos, ou seja, uma diferença de seis pontos entre os adversários.

A competição é realizada por 18 rodadas onde as quatro primeiras equipes da classificação garantem a vaga direta para o Mundial. A quinta colocação, entretanto, disputa a repescagem mundial com outras grandes seleções.

1 Brasil – 31 pontos

2 Argentina – 25 pontos

3 Equador – 17 pontos

4 Colômbia – 16 pontos

5 Uruguai – 16 pontos

6 Chile – 13 pontos

7 Bolívia – 12 pontos

8 Paraguai – 12 pontos

9 Peru – 11 pontos

10 Venezuela – 7 pontos