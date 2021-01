Everton x West Ham (01/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Everton e West Ham abrem o ano de 2021 em confronto pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês nesta sexta-feira (01), às 14h30, no Goodison Park. Sem jogar na rodada passada, o time de Carlo Ancelotti entra em campo precisando da vitória para, assim, ficar ainda mais próximo da liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo e hoje.

Everton x West Ham: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

No começo da temporada, a equipe do Everton comandou o campeonato, sendo cotada como favorita ao título. Mas, o time foi perdendo o ritmo e caiu na tabela. Agora, em 4º, com vinte e nove pontos, tem como objetivo retomar a liderança da Premier League. Se vencer hoje, pula para a vice-liderança.

Enquanto isso, o West Ham está em 10º, com vinte e três pontos na conta. Ganhando hoje, pula apelas uma posição, mas soma pontos, o que é extremamente necessário em pontos corridos.

Possíveis escalações de Everton x West Ham

Para o técnico Carlo Ancelotti, os jogadores James Rodriguez, Allan, Lucas Digne, Fabian Delph e Jean-Philippe Gbamin estão indisponíveis por lesão. No entanto, a novidade é o retorno do brasileiro Richarlison.

Provável Everton: Pickford; Godfrey, Keane, Mina, Holgate; Doucouré, Davies, Sigurdsson; Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin.

Ao clube visitante, o treinador David Moyes, o lateral Masuaku continua afastado já que operou recentemente o joelho. No entanto, Michail Antonio retorna ao time principal depois de se recuperar de lesão.

Provável West Ham: Fabianski; Ogbonna, Dawson, Fredericks; Rice, Soucek, Lanzini, Yarmolenko; Pablo, Haller.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima sétima rodada da Premier League.

Manchester United x Aston Villa – 17h – ESPN Brasil

Tottenham x Leeds – Sábado – 09h30

Crystal Palace x Sheffield United – Sábado – 12h

Brighton x Wolves – Sábado – 14h30

West Bromwich x Arsenal – Sábado – 17h

Burnley x Fulham – Domingo – 09h

Newcastle x Leicester City – Domingo – 11h15

Chelsea x Manchester City – Domingo – 13h30

Southampton x Liverpool – Domingo – 17h