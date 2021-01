Fulham x Chelsea: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (16/01)

Pela décima nona rodada do Campeonato Inglês, Fulham e Chelsea se enfrentam neste sábado (16), às 14h30, no Craven Cottage. Sem vencer por três rodadas, a equipe comandada por Frank Lampard precisa recuperar o bom desempenho para continuar brigando pela liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Fulham x Chelsea: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Em 18º lugar, com doze pontos, o Fulham entra em campo com o propósito de garantir os três pontos e se afastar da zona de rebaixamento. Entretanto, ao mesmo tempo que precisa vencer, também torce por um tropeço do Brighton, acima na tabela. Ao empatar com o Tottenham na rodada passada, a equipe vem cheia de confiança.

Enquanto isso, o Chelsea aparece em 9ª, contabilizando vinte e seis pontos. Depois de ocupar a liderança por diversas rodadas, a equipe azul caiu de rendimento. Agora, precisa voltar a vencer se quiser retomar as primeiras posições. Ademais, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.

Possíveis escalações de Fulham x Chelsea

Ao time da casa, o técnico Scott Parker não conta com Tom Cairney e Mario Lemina, lesionados. Entretanto, Aleksandar Mitrović deve estar novamente disponível. Ruben Loftus-Cheek não pode jogar contra o seu antigo time.

Possível Fulham: Aréola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Reid, Robinson, Reed, Zambo Anguissa, Tete; Lookman, Cavaleiro.

A única baixa na equipe do Chelsea é Kanté, suspenso pelo acumulo de cartões amarelos em jogos. Enquanto isso, somente boas notícias para o torcedor dos azuis. Reece James e Christensen estão de volta ao plantel.

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Chilwell, Zouma; Gilmour, Kovacic, Mount; Pulisic, Timo Werner, Abraham.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima nona rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje.