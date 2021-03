Fulham x Leeds (19/03): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Fulham e Leeds se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Fulham x Leeds: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para a partida?

A equipe do Fulham aparece em 18ª posição com vinte e seis pontos. Lutando para escapar da zona de rebaixamento, o time anfitrião precisa somar pontos no confronto de hoje para, assim, pular uma posição e escapar da degola. Então, em seu plantel, o treinador Scott Parker não possui novas baixas.

Enquanto isso, o Leeds comandado por Marcelo Bielsa está em 12º com trinta e seis. Com o propósito de alcançar a parte de cima da tabela, o clube visitante tem que ganhar hoje e, assim, desbancar o Crystal Palace na 11ª posição. O treinador não tem Liam Cooper, Leif Davis e Rodrigo, enquanto Patrick Bamford está de volta.

Possíveis escalações de Fulham x Leeds

Possível Fulham: Aréola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Tete; Zambo Anguissa, Reed, Lemina; Loftus-Cheek; Lookman, Cavaleiro.

Possível Leeds: Meslier; Llorente, Struijk, Alioski, Ayling; Raphael, Dallas, Roberts, Phillips, Harrison; Bamford.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último sábado (13) pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O Fulham foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 0, enquanto o Leeds ficou no empate sem gols com o Chelsea.

