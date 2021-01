Fulham x Manchester United (20/01): onde assistir e escalações do jogo

Em partida atrasada pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visita o Fulham nesta quarta-feira (20), às 17h15, no Craven Cottage, em busca dos três pontos. Enquanto uma equipe busca retomar a primeira posição depois de perder para o Leicester, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Fulham x Manchester United: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

Clubes ingleses incluem 'cláusula covid' em novos contratos

Possíveis escalações de Fulham x Manchester United

Dois jogadores do Fulham estão suspensos e por isso não entram em campo hoje. São Antonee Robinson e Bobby Decordova-Reid. Entretanto, o time anfitrião pode contar com Ruben Loftus-Cheek novamente. Terence Kongolo segue lesionado e Tom Cairney e Mario Lemina são dúvidas.

Possível Fulham: Aréola; Aina, Andersen, Adarabioyo, Tete; Onomah, Bryan, Reed, Zambo Anguissa, Lookman, Cavaleiro.

Ao United, Brandon Williams juntou-se com Phil Jones na liste de jogadores lesionados na última semana.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Martial, Rashford, Fernandes; Cavani.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês. Ademais, saiba os horários e quais são.

Manchester City x Aston Villa – 15h

Liverpool x Burnley – Quinta-feira (21) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Fulham vive uma constante briga para escapar da zona de rebaixamento. Ocupando o 18º lugar, a equipe anfitriã venceu apenas dois jogos, empatou seis e perdeu nove. Porém, mesmo se garantir a vitória, ainda assim continua na degola, precisando somar pontos nas próximas rodadas de qualquer maneira.

Enquanto isso, o United aparece em segundo lugar com trinta e sete pontos. Ontem, o Leicester tomou a primeira posição depois de vencer o Chelsea. Agora, se quiser recuperar o topo da tabela, precisa vencer o confronto de hoje seja como for. Entretanto se perder, precisa contar com uma derrota ou empate do City, que também entra em campo nesta quarta. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na segunda fase da Liga Europa.