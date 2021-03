Fulham x Tottenham: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (04/03)

Em jogo adiantado da 33ª rodada do Campeonato Inglês, Fulham e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (04) a partir das 15h (horário de Brasília), no Craven Cottage. Enquanto um tenta alcançar a liderança, o outro precisa escapar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. Então, saiba a seguir onde assistir.

Fulham x Tottenham: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Como estão Fulham x Tottenham na temporada?

Em 18º com vinte e três pontos, o Fulham precisa vencer o confronto desta quinta de qualquer maneira. Dessa maneira, o time anfitrião sobe uma posição e escapa da degola, ultrapassando o Newcastle no saldo de gols. Então, para o jogo, não pode contar com Tom Cairney e Marek Rodák, ambos lesionados.

Por outro lado, o Tottenham briga na parte de cima da tabela. Com trinta e nove pontos em 8ª posição, o time londrino soma pontos se vencer e continua vivo na luta para chegar até o topo. Para o confronto de hoje, Mourinho ainda não tem disponível em seu plantel Giovani Lo Celso.

Possíveis escalações

Possível Fulham: Aréola; Aina, Tete, Andersen, Adarabioyo; Reed, Zambo Anguissa; Lookman, Loftus-Cheek; Reid, Maja.

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Aurier, Reguillón; Ndombelé, Højbjerg; Son, Bale, Lucas; Kane.

Últimos jogos de Fulham e Tottenham

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último domingo (28) pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe do Fulham ficou no empate sem gols com o Crystal Palace, enquanto o Tottenham goleou o Burnley por 4 a 0 jogando em casa.

