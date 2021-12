Horário e onde assistir jogo do Leeds x Arsenal hoje na TV e online – 18/12

Abrindo a décima oitava rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Leeds neste sábado, 18/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando no Elland Road. Com transmissão ao vivo somente no online, saiba onde assistir o jogo do Arsenal hoje.

Onde assistir o jogo do Leeds x Arsenal hoje: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Elland Road, cidade de Leeds, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de tomar sete gols do Manchester City na rodada passada e se afundar na parte de baixo da tabela, o Leeds volta aos gramados pelo Campeonato Inglês tentando se recuperar. Ocupando a 16ª posição com dezesseis pontos, o elenco venceu até o momento três jogos, empatou outros sete e perdeu também sete, isto é, apresenta um desempenho ruim.

Enquanto isso, o Arsenal busca diminui a diferença com os primeiros colocados da parte de cima da tabela e, quem sabe assim, conseguir chegar até o topo nas próximas rodadas. Em 4º lugar com vinte e nove pontos, os londrinos contabilizam nove vitórias, dois empates e seis jogos perdidos, tendo sete pontos a menos do que o terceiro colocado, o Chelsea, no Campeonato Inglês.

Escalação de Leeds x Arsenal:

Marcelo Bielsa, comandante do Leeds, confirmou em entrevista coletiva que Jamie Shackleton e Dan James estão fora do confronto deste sábado, enquanto Robin Koch está de volta.

Já Arteta não poderá contar com Kolasinac, afastado por lesão, e Aubameyang por problemas pessoais.

Leeds: Meslier; Firpo, Diego Llorente, Ayling, Klich; Dallas, Forshaw; Raphael, Roberts, Harrison; Gelhardt

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Tierney; Saka, Partey, Xhaka, Rowe; Odegaard, Lacazette

