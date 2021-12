Horário e onde assistir jogo do Leicester x Tottenham hoje na TV – 16/12

Pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, o confronto entre Leicester x Tottenham promete bagunçar a tabela com a bola rolando nesta quinta-feira, 16/12, às 16h30 (horário de Brasília), no King Power Stadium. Com transmissão ao vivo pela televisão, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir ao jogo do Tottenham hoje: O canal Fox Sports disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em nona posição do Campeonato Inglês com 22 pontos, o Leicester promete colocar em campo toda a sua garra para buscar os três pontos e, dessa maneira, continuar subindo na classificação até alcançar o topo. Com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, o elenco espera contar também com a força de sua torcida para levantar os jogadores.

Enquanto isso, o Tottenham segue em sétimo lugar com 25 pontos buscando a liderança. Na temporada passada, o elenco chegou a liderar por diversas rodadas enquanto nesta não conseguiu se firmar, mesmo depois de trocar de treinador. Por fim, coleciona oito vitórias, um empate e cinco derrotas.

Escalação de Leicester x Tottenham:

Fofana, James Justin, Evans e Soyuncu continuam fora para o jogo de hoje.

Do outro lado, o técnico dos Spurs Antonio Conte não poderá contar com Romero, enquanto uma série de jogadores se mantém fora por testar positivo para Covid-19.

Leicester: Schmeichel; Ndidi, Castagne, Pereira, Bertrand; Soumaré, Tielemans, Albrighton; Barnes, Vardy, Maddison

Tottenham: Lloris; Sánchez, Dier, Davies, Reguillín; Tanganga, Winks, Hojbjerg; Lo Celso, Son,

Leia também:

Champions League 2021/22: veja todos os confrontos das oitavas de final