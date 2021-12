Horário e onde assistir jogo do Liverpool x Newcastle hoje – 16/12

Com a bola rolando na décima sétima rodada do Campeonato Inglês, as equipes Liverpool e Newcastle se enfrentam nesta quinta-feira, 16/12, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, confira onde assistir o jogo do Liverpool hoje.

Onde assistir ao jogo do Liverpool x Newcastle hoje: O canal ESPN Brasil disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, cidade de Liverpool, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar no Campeonato Inglês com 37 pontos, o Liverpool pode diminuir a diferença que possui com o atual líder, o Manchester City, se contabilizar os três pontos no jogo de hoje. Com a vitória, vai para 40 e, assim, fica somente com um ponto a menos, próximo de tomar a liderança. Por fim, em toda a temporada, o elenco de Klopp venceu onze jogos, empatou quatro e perdeu somente um.

Depois de tomar quatro gols do Leicester na rodada passada, o Newcastle volta para os gramados nesta quinta-feira buscando a redenção. Na zona de rebaixamento ocupando a décima nona posição, em penúltimo, o elenco tem somente 10 pontos e, por isso, se vê em um momento complicado. Ao todo marcou um jogo ganho, outros sete empates e oito derrotas.

Escalação de Liverpool x Newcastle:

Klopp tem baixas importantes em seu plantel. Roberto Firmino, Curtis Jones, Origi, Phillips, Harvey Elliott e Adrian estão na lista de desfalques.

Do outro lado, apenas Federico Fernandez e Paul Dummett estão fora do jogo de hoje.

Liverpool: Alisson; Van Dijk, Tsimikas, Konaté, Alexander-Arnold; Fabinho, Milner, Keita; Minamino, Diogo Jota, Salah

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Lewis; Almirón, Shelvey, Willock, Saint-Maximin; Wilson, Joelinton

