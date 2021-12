Horário e onde assistir Manchester City x Leicester na TV e online – 26/12

Buscando se manter na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Leicester neste domingo, 26/12, em pleno Boxing Day pela décima nona rodada a partir das 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium. Com transmissão ao vivo na televisão, confira saiba onde assistir o jogo do Manchester City hoje.

Onde assistir Manchester City x Leicester ao vivo: O canal ESPN BRASIL, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste domingo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil

Local: Etihad Stadium, cidade de Manchester, na Inglaterra

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em primeiro lugar do Campeonato Inglês com 44 pontos, o City pode aumentar ainda mais a vantagem que possui se vencer o confronto deste domingo e o Chelsea e Arsenal tropeçarem na rodada. Com catorze vitórias, dois empates e duas derrotas, os Citizens continuam com o favoritismo na temporada.

Enquanto isso, o Leicester continua brigando para alcançar a parte de cima da classificação enquanto ocupa a nona posição com 22 pontos, isto é, contabilizando seis jogos vencidos, quatro empates e seis derrotas em toda a temporada do futebol inglês. Na última rodada, superou o Newcastle em casa.

Escalação do jogo do City x Leicester hoje:

Guardiola continua sem Fernan Torres, o único desfalque no elenco.

Do outro lado, Fofana e Justin continuam sem poder jogar.

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Cancelo; De Bruyne, Gundongan, Rodri; Sterling, Mahrez, Bernardo Silva

Leicester: Schmeichel; Albrighton, Ndidi, Bertarnd, Vestergaard, Thomas; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Lookman; Daka

