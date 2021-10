Jogo do Arsenal x Aston Villa hoje: onde vai passar AO VIVO – 22/10

Em confronto direto, Arsenal e Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira, 22/10, a partir das 16h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Inglês no Emirates Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Arsenal hoje.

Onde assistir ao jogo do Arsenal x Aston Villa hoje ao vivo? O confronto entre Arsenal e Aston Villa não tem transmissão pela TV, sendo a plataforma Star+, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, a única responsável por passar o jogo de hoje ao vivo.

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Arsenal e Aston Villa

O técnico Arteta confirmou que Saka ainda não treinou e por isso é dúvida, assim como Bukayo. Já os visitantes poderão contar novamente com Matty Cash, enquanto Leon Bailey e Bertrand Traore continuam treinando.

Arsenal : Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Tierney; Partey, Pepe, Smith Rowe, Odegaard, Saka; Aubameyang

: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel Magalhães, Tierney; Partey, Pepe, Smith Rowe, Odegaard, Saka; Aubameyang Aston Villa: Martínez; Konsa, Tuanzebe, Mings; Cash, McGinn, Douglas Luiz, Targett; Buendía, Ings, Watkins

Principais informações sobre o jogo de hoje

Buscando a quarta vitória na competição, o Arsenal entra em campo nesta sexta-feira com os seus principais jogadores escalados. Em 12º com 11 pontos, conseguiu se recuperar de um começo ruim de temporada mas, agora, tem que jogar o melhor de si para subir na classificação cada vez mais.

Enquanto isso, o time do Aston Villa vem logo atrás em 11º com 10 pontos conquistado até o momento. Dessa maneira, venceu três jogos, empatou um e perdeu quatro na temporada, buscando a vitória no confronto direto desta sexta-feira para alcançar o topo da tabela nas próximas rodadas.

