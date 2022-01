Jogo do Arsenal x Burnley hoje: onde assistir e horário ao vivo – 23/01

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Burnley neste domingo, 23/01, a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Emirates. O jogo hoje do Arsenal tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Arsenal hoje ao vivo

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 11h.

O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream do jogo do Arsenal hoje: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Arsenal e Burnley

Thomas Partey e Granit Xhaka cumprem suspensão enquanto Pepe, Elneny, Leno e Calum Chambers estão lesionados.

Do outro lado, os jogadores Ashley Barnes, Charlie Taylor, Erik Pieters, Johann Berg Gudmundsson e Dwight McNeil, Connor Roberts e Maxwel Cornet não jogam hoje.

Escalação do jogo do Arsenal: Ramsdale; Gabriel Magalhães, Tierney, White, Tomiyasu; Gabriel Martinelli, Rowe, Lokonga, Saka; Odegaard, Lacazette

Escalação do jogo do Burnley: Hennessey; Taylor, Mee, Tarkowski, Lowton; McNeil, Westwoord, Cork, Gundmundsson; Wood, Lennon

Como estão as equipes na temporada?

Ocupando a 7ª posição do Campeonato Inglês com 35 pontos, o Arsenal vem para o tudo ou nada no jogo de hoje da rodada. Com onze vitórias, dois empates e sete derrotas, o elenco londrino espera contar com o resultado para subir na classificação e continuar na busca pelo topo.

Enquanto isso, o Burnley é o atual lanterna da temporada com 11 pontos apenas, isto é, só venceu uma partida, empatou em outras oito e perdeu também oito. Por isso, a vitória no confronto deste domingo é importante para continuar somando pontos e se afastar da zona de rebaixamento.

Relembre o último jogo entre Arsenal x Burnley.

Leia também:

Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha