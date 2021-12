Jogo do Arsenal x West Ham hoje: onde assistir na TV e online – 15/12

As equipes de Arsenal x West Ham se enfrentam nesta quarta-feira, 15/12, a partir das 17h (horário de Brasília), em clássico da cidade de Londres válido pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês no Emirates Stadium. Com transmissão na televisão, saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Arsenal x West Ham: O canal ESPN Brasil disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a sexta posição do Campeonato Inglês com 26 pontos, o Arsenal conseguiu se recuperar por completo do começo ruim na temporada quando chegou a colecionar mais de três derrotas seguidas. Dessa maneira, até o momento, o elenco londrino tem oito vitórias, dois empates e seis derrotas, enquanto busca alcançar o topo da tabela.

Enquanto isso, o West Ham aparece em quarto lugar com 28 pontos, isto é, está ainda mais próximo das primeiras posições com o total de oito jogos vencidos, quatro empates e outros quatro derrotados. Por isso, é provável que o elenco entre em campo com toda a confiança necessária, especialmente por contar com três rodadas sem perder.

Escalação de Arsenal e West Ham:

Com Aubameyang suspenso, o técnico Arteta precisará fazer mudanças no elenco principal. É esperado que Lacazette entre na vaga do atacante, enquanto Kolasinac e Leno continuam indisponíveis.

Do outro lado, David Moyes não poderá contar com Angelo Ogbonna, Kurt Zouma e Ben Johnson, lesionados, enquanto Aaron Cresswell é dúvida.

Arsenal: Ramsdale; Nuno Tavares, Gabriel Magalhães, White, Tomiyasu; Lokonga, Rowe, Partey, Saka; Odegaard, Lacazette

West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Masuaku; Soucek, Rice; Bowen, Vlasic, Pablo Fornals; Michail Antonio

