Jogo do Aston Villa x Manchester City hoje: onde assistir e horário – 01/12

O Aston Villa recebe nesta quarta-feira, 01/12, a partir das 17h15 (horário de Brasília) o Manchester City pela décima quarta rodada do Campeonato Inglês no Villa Park. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Manchester City.

Onde assistir jogo do Aston Villa x Manchester City hoje: O confronto entre Aston Villa e Manchester City hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Villa Park, cidade de Birmingham, na Inglaterra

TV: ESPN

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décimo terceiro lugar, o Aston Villa contabiliza 16 pontos ao vencer cinco jogos, um empate e sete derrotas neste começo de temporada pelo Campeonato Inglês. Com duas vitórias seguidas na última rodada, o elenco quer a terceira ao ganhar também o jogo de hoje mas, por se tratar de um grande oponente, precisará colocar os melhores jogadores em campo e contar com o apoio da torcida em casa.

Enquanto isso, o Manchester City tem a chance de ocupar a liderança de maneira provisoria se vencer o jogo desta quarta-feira por qualquer que seja o resultado. Em segundo lugar com 29 pontos, o time comandado por Guardiola precisa garantir os três pontos e também contar com uma derrota do líder, que também entra em campo hoje. Por fim, até o momento, contabiliza nove jogos ganhos, dois empates e também dois jogos perdidos.

Escalações de Aston Villa x Manchester City:

Os anfitriões ainda não podem contar com Traoré e Danny Ings, enquanto Pep Guardiola ainda não tem Kevin De Bruyne, Phil Foden e Jack Grealish, além de Aymeric Laporte por suspensão.

ASTON VILLA: Martínez; Targett, Mings, Konsa, Cash; McGinn, Nakamba, Ramsey; Young, Watkins, Bailey

MANCHESTER CITY: Ederson; Stones, Walker, Dias, Cancelo; Gundongan, Rodri, Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Mahrez, Sterling

