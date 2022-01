Jogo do Brighton x Chelsea hoje: onde assistir na TV e horário – 18/01

Equipe do Chelsea assume a vice-liderança do Campeonato Inglês se ganhar

Em partida adiantada pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Brighton para retomar a liderança nesta terça-feira, 18/01, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Falmer Stadium. Com transmissão ao vivo do jogo do Chelsea hoje, saiba onde assistir na TV.

Quando é Brighton x Chelsea?

Pela vigésima quarta rodada do Campeonato Inglês, a partida começa às 17h desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove, na Inglaterra.

Onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo?

A ESPN 2 (antigo ESPN) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder uma partida por quatro rodada seguidas nas últimas semanas, o Brighton aparece em 9ª posição com 28 pontos, isto é, venceu o total de seis partidas, dez empates e outras quatro derrotas. Por isso, se ganhar o jogo de hoje, consegue aumentar a sua vantagem na pontuação e quem sabe se aproximar das primeiras posições.

Enquanto isso, o Chelsea se mantém em terceiro lugar do Campeonato Inglês com 43 pontos, vivo na busca pela liderança na temporada. Os Blues marcaram doze vitórias, sete empates e três derrotas no momento, enquanto buscam diminuir a diferença com o líder. Se vencer hoje, no entanto, assume a vice-liderança provisoriamente.

Escalações de Brighton e Chelsea:

Yves Bissouma, Enock Mwepu, Lewis Dunk, Adam Lallana e Shane Duffy continuam como desfalques ao técnico Graham Potter, do Brighton.

Já Thomas Tuchel não terá Ben Chilwell, Chalobah e Reece James no jogo do Chelsea hoje.

Provável escalação de Brighton: Sánchez; Burn, Webster, Veltman; Cucurella, Grob, Moder, Allister, Lamptey; Maupay, Trossard

Provável escalação de Chelsea: Arrizabalaga; Rudiger, Thiago Silva, Malang Sarr, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho, Alonso; Werner, Havertz, Mount

