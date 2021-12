Jogo do Chelsea x Brighton hoje: onde assistir na TV e horário – 29/12

Se vencer, equipe do Chelsea diminui a diferença que possui com o líder do Campeonato Inglês

Com transmissão ao vivo na televisão e também online, o Chelsea visita o Brighton nesta quarta-feira, 29/12, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela vigésima rodada do Campeonato Inglês no Stamford Bridge. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo do Chelsea hoje.

Onde assistir jogo do Chelsea x Brighton hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 41 pontos, o Chelsea tem a oportunidade de diminuir a diferença que possui com o atual líder do Campeonato Inglês, o Manchester City, se vencer o jogo desta quarta-feira em casa. Contabilizando doze vitórias, cinco empates e duas derrotas na temporada, os Blues entram como favoritos, contando com a força da torcida.

Enquanto isso, o Brighton segue na 11ª posição com 23 pontos depois de vencer o Brentford na rodada do fim de semana pelo Boxing Day. O elenco, que começou bem o início da temporada, não conseguiu se firmar em campo e por isso despencou na tabela, contabilizando cinco jogos vencidos, oito empates e quatro derrotas.

Escalações de Chelsea x Brighton:

Tuchel não poderá contar com Ben Chilwell e Ruben Loftus-Cheek, lesionados.

Do outro lado, o Brighton não terá Leandro Trossard.

Chelsea: Mendy; Rudiger, Christensen, Chalobah; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, James; Mount, Pulisic, Ziyech

Brighton: Robert Sanchez; Lamptey, Webster, Burn, Cucurella; Mwepu, Lallana, Mac Allister; Moder, Maupay, Trossard

