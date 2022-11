Jogo do Chelsea hoje ao vivo: qual canal vai passar e horário (09/11/22)

Pela terceira fase na Copa da Liga Inglesa, as equipes de Manchester City e Chelsea disputam a classificação nesta quarta-feira, com início às 17h (horário de Brasília) e transmissão ao vivo. O jogo do Chelsea hoje vai ser no Etihad Stadium, em Manchester.

Procura saber onde assistir ao clássico inglês hoje? Confira todos os detalhes da transmissão a seguir.

Onde assistir jogo do Chelsea hoje x Manchester City ao vivo

O jogo do Chelsea hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 17h (horário de Brasília) em todo o país ao vivo nesta quarta-feira.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN transmite com exclusividade a partida da Copa da Liga Inglesa por todo o país.

Outra oportunidade para assistir ao clássico é a plataforma de streaming Star +, disponível nos aplicativos do celular, tablet, computador e smartv.

Se não é membro, entre no site www.starplus.com e obtenha o pacote.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

TV: ESPN

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Manchester City x Chelsea:

O Manchester City vai enfrentar o RB Leipzig nas oitavas de final da Champions League. Já na Copa da Liga Inglesa o elenco de Pep Guardiola estreia na competição nesta quarta-feira enquanto disputa a liderança do Campeonato Inglês, ocupando a vice-liderança com 32 pontos com dez vitórias, dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Chelsea se mantém na sétima posição com 21 pontos com seis vitórias, três empates e quatro derrotas na temporada do Campeonato Inglês até aqui. Já na Copa a Liga Inglesa, o elenco dos Blues estreia também nesta quarta-feira.

Na Champions, o Chelsea disputa contra o Borussia Dortmund nas oitavas de final.

Provável escalação do Manchester City: Ortega; Gómez, Laporte, Dias, Lewis; Foden, Gundogan, Palmer; Jack Grealish, Álvarez e Mahrez.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Loftus-Cheek, Zakaria, Gallagher; Pulisic, Broja e Mount.

+VÍDEO: Rayssa Leal é campeã do mundial de skate 2022; assista manobra

Quem mais venceu em Manchester City x Chelsea?

Em toda a história do futebol inglês, as equipes de Chelsea e Manchester City já se enfrentaram por 114 oportunidades dentro de campo. O Chelsea é quem tem a vantagem no confronto com 49 vitórias, 25 empates e para o City em 40 triunfos, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Chelsea contabiliza 156 gols enquanto o City tem 147 gols marcados.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 15 de janeiro de 2022, pela temporada passada, na 22ª rodada do Campeonato Inglês no Etihad Stadium. O placar de 1 a 0 deu a vitória para o City.

Leia também:

Jogos das oitavas da Champions 2022/23: os 8 confrontos definidos

Convocação de Daniel Alves: entenda a escolha polêmica de Tite

Grupos da Copinha 2023: equipes e duelos da nova temporada