Jogo do Chelsea x Everton hoje: onde assistir, horário e canal – 16/12

Tentando recuperar a liderança do Campeonato Inglês, o Chelsea recebe o Everton nesta quinta-feira, 16/12, com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada jogando no Stamford Bridge. Com transmissão ao vivo pela televisão, saiba onde assistir o jogo do Chelsea hoje.

Onde assistir ao jogo do Chelsea x Everton hoje: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 36 pontos, o Chelsea entra em campo nesta quinta-feira para buscar a retomada da liderança do Campeonato Inglês. Com onze vitórias, três empates e duas derrotas, os anfitriões esperam contar com o fator casa para sair na frente do placar e, dessa maneira, garantir os três pontos para subir ainda mais na tabela.

Enquanto isso, o Everton vem de derrota para o Crystal Palace no fim de semana e, por isso, precisa recuperar o seu bom desempenho se quiser subir na classificação da liga e se afastar da zona de rebaixamento. Dessa maneira, até o momento na temporada, os visitantes venceram cinco jogos, empataram outros três e perderam oito, isto é, não mostram boa campanha em campo.

Escalação de Chelsea x Everton:

Ben Chilwell e Mateo Kovacic estão fora do confronto desta quinta, confirmou o técnico Tuchel. No entanto, Kanté e Trevoh Chalobah estão de volta.

Richarlison é a nova baixa do técnico Rafa Benítez, além de Dominic Calvert-Lewin, Yerry Mina e Tom Davies.

Chelsea: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Hudson-Odoi, James, Loftus-Cheek, Jorginho; Ziyech, Pulisic, Lukaku

Everton: Pickford; Holgate, Kenny, Keane, Godfrey; Gomes, Delph, Doucouré; Rondón, Gordon, Gray

