Jogo do Chelsea x Leeds hoje: onde assistir na TV, online e horário – 11/12

Buscando retomar a liderança do Campeonato Inglês, o Chelsea enfrenta o Leeds neste sábado, 11/12, com a bola rolando a partir das 12h (horário de Brasília), na décima sexta rodada no Stamford Bridge. Com transmissão para o Brasil na TV, saiba onde assistir o jogo do Chelsea hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Chelsea x Leeds: O canal ESPN Brasil, disponível em operadoras por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Inglês ao vivo neste sábado.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Stamford Bridge, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em terceiro lugar com 33 pontos, o Chelsea entra em campo neste sábado buscando retomar a liderança do Campeonato Inglês de qualquer maneira. O elenco tropeçou na última rodada diante do West Ham, mas é considerado um dos grandes favoritos ao título. Por fim, até o momento, contabiliza dez vitórias, três empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Leeds apresentou uma melhora significativa nos últimos dias, empatando dois confrontos e ganhando um deles para subir na classificação. Em décimo quinto lugar com 16 pontos, pode subir ainda mais posições se garantir a vitória em seu favor e levar para casa os pontos necessários que ajudarão o clube a afastar o fantasma do rebaixamento.

Escalações de Chelsea x Leeds:

Tuchel não tem disponível neste sábado os jogadores Chalobah, Chilwell, Kovacic e Kante, enquanto Jorginho e Ruben Loftus-Cheek estão novamente disponíveis.

Já o treinador Marcelo Bielsa não contará com Rodrigo, Phillips, Liam Cooper, Bamford e Robin Koch.

Chelsea: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Alonso, James, Ñíguez, Jorginho; Mount, Werner, Lukaku

Leeds: Meslier; Ayling, Diego Llorente, Firpo; Dallas, Klich, Forshaw, Firpo; Raphael, Roberts, James

