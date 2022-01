Equipe do Liverpool precisa da vitória neste domingo se quiser continuar vivo na briga pela liderança

Jogo do Crystal Palace x Liverpool hoje: onde assistir e horário – 23/01

Buscando a liderança do Campeonato Inglês, o Liverpool visita o Crystal Palace neste domingo, 23/01, a partir das 11h (horário de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada no Selhurst Park Stadium. O jogo do Liverpool hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Liverpool hoje ao vivo?

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream do jogo do Liverpool hoje: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Crystal Palace e Liverpool

Tomkins, McArthur, Kouyate e Ayew são desfalques dos anfitriões.

Já para Klopp, os jogadores Naby Keita, Sadio Mane, Harvey Elliott e Mohamed Salah

Escalação do jogo do Crystal Palace hoje: Butland; Mitchell, Guehi, Andersen, Ward; Gallagher, Hughes, Schlupp; Olise, Eze, Édouard

Escalação do jogo do Liverpool hoje: Alisson; Van Dijk, Alexander-Arnold, Konaté, Robertson; Fabinho, Jones, Henderson; Firmino, Diogo Jota, Minamino

Como estão as equipes na temporada?

Ocupando a 12ª posição do Campeonato Inglês, o Crystal Palace contabiliza cinco vitórias, nove empates e sete derrotas na temporada. O principal objetivo do elenco neste momento é subir na classificação e se distanciar da zona de rebaixamento para que, dessa maneira, consiga permanecer na elite.

Enquanto isso, o Liverpool tem o propósito de diminuir a diferença com o líder, o Manchester City, para seguir vivo a busca pelo título. Em segundo lugar com 45 pontos, contabiliza treze jogos vencidos, seis empates e duas derrotas em toda a temporada do futebol inglês. Se o Liverpool vencer o jogo de hoje, se mantém na briga.

Relembre o último jogo entre Crystal Palace x Liverpool.

