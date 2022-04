Jogo do Leeds x Manchester City hoje, onde assistir e horário (30/04)

Neste sábado, o Leeds recebe o Manchester City a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Elland Road, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. Se você quer acompanhar todos os lances, saiba a seguir onde ver a transmissão do jogo do Leeds x Manchester City hoje.

Os anfitriões correm o sério risco de ocupar a zona de rebaixamento mas, para escapar, precisam dos três pontos no jogo de hoje. Do outro lado, o elenco comandado por Guardiola pode aumentar a vantagem na liderança e ficar ainda mais perto de colocar a mão na taça.

Transmissão do jogo do Leeds x Manchester City hoje

O jogo do Leeds x Manchester City hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN transmite para todos os estados do país o jogo deste sábado no Campeonato Inglês.

Se você não é assinante, pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming da Disney. Para tornar-se membro, você pode conhecer os planos através do site (www.starplus.com), e escolher o melhor pacote para o seu bolso, assistindo no celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo do Newcastle x Liverpool hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Elland Road

Onde assistir: ESPN e Star +

Em 16º lugar com 34 pontos, o Leeds corre o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. A vitória hoje é muito importante para somar pontos e, assim, se afastar da degola. Na temporada, venceu oito partidas, empatou dez e perdeu quinze, sem perder por mais de cinco rodadas.

Do outro lado, o Manchester City venceu o Real Madrid na semifinal da Champions durante a semana. Agora, concentra-se para ganhar os três pontos e aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, estando cada vez mais próximo de levantar a taça da edição. No momento o clube de Guardiola tem 80 pontos.

Escalação de Leeds x Manchester City

Escalação do Leeds:​ Meslier, Cooper, Dallas, Llorente, Ayling, Klich, Phillips, Rodrigo, Harrison, Raphinha e James

Escalação do Manchester City: Ederson, Rúben Dias, Cancelo, Zinchenko, Laporte, Gundongan, Fernandinho, De Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden e Gabriel Jesus

Confira no vídeo como foi o último jogo dos times.

