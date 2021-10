Jogo do Leicester x Arsenal hoje: onde assistir ao vivo e horário (30/10)

O confronto direto entre Leicester e Arsenal neste sábado, 30/10, a partir das 08h30 (horário de Brasília), é válido pela décima rodada do Campeonato Inglês no King Power Stadium. Confira todas as informações que você precisa e onde assistir ao vivo o jogo do Leicester x Arsenal.

Onde assistir o jogo do Leicester x Arsenal hoje ao vivo? O confronto entre Leicester e Arsenal terá transmissão ao vivo a partir das 08h30 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 30 de outubro de 2021

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium, cidade de Leicester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Leicester x Arsenal

O técnico Brendan Rodgers, do Leicester, poderá contar novamente com Vardy, mas Ricardo e Pérez são dúvidas no elenco.

Já Arteta não terá com Xhaka, enquanto Tierney é dúvida para o jogo de hoje.

Leicester : Schmeichel; Evans, Soyuncu, Amartey; Bertrand, Tielemans, Soumaré, Castagne; Maddison, Vardy, Iheanacho

: Schmeichel; Evans, Soyuncu, Amartey; Bertrand, Tielemans, Soumaré, Castagne; Maddison, Vardy, Iheanacho Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Nuno Tavares, Gabriel Magalhães; Partey, Lokonga; Saka, Lacazette, Rowe; Aubameyang

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Leicester venceu o Brighton durante a semana na Copa da Liga Inglesa nos pênaltis, garantindo assim a classificação até a próxima fase do torneio. Dessa maneira, entra em campo embalado após a o triunfo e pronto para vencer. Em 9ª posição com 14 pontos, o elenco de casa contabiliza quatro vitórias ao todo.

Enquanto isso, o Arsenal não teve um bom início de temporada mas conseguiu se recuperar no meio do caminho sob o comando de Arteta. Em 10º também com 14 pontos assinalados, o elenco londrino espera vencer para continuar subindo na classificação e, dessa maneira, lutar por uma vaga na Champions. Por fim, também avançou na Copa da Liga Inglesa durante a semana ao superar o Leeds.

