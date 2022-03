Liverpool x West Ham: onde assistir e horário ao vivo (05/03)

Liverpool e West Ham se enfrentam neste sábado, 05/03, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês a partir das 14h30, horário de Brasília. No Estádio Anfield, onde vai ser transmitida a partida? Confira os detalhes e onde assistir Liverpool x West Ham na Premier League hoje.

Onde assistir Liverpool x West Ham

O jogo do Liverpool e West Ham hoje, 5 de março de 2022, vai passar no canal ESPN e streaming Star +, a partir das 14h30, horário de Brasília, no Campeonato Inglês. A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Liverpool x West Ham hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star +

Liverpool x West Ham Últimos jogos

07/11/2021 – West Ham 3 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês

31/01/2021 – West Ham 1 x 3 Liverpool – Campeonato Inglês

31/10/2020 – Liverpool 2 x 1 West Ham – Campeonato Inglês

Confira o último jogo do Liverpool.

Escalação do Liverpool x West Ham

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold; Henderson, Elliott, Fabinho; Luis Díaz, Mané, Salah

West Ham: Fabianski; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Lanzini; Pablo Fornals, Michail Antonio

Depois de vencer o Norwich e se classificar na Copa da Inglaterra, o Liverpool volta aos gramados para jogar no Campeonato Inglês. O elenco comandado por Klopp ainda briga pela liderança, ocupando a segunda colocação com 60 pontos, isto é, apenas seis a menos do que o seu rival, o Manchester City. Por isso, se vencer o jogo de hoje, a diferença cai e o sonho do título se mantém vivo.

Klopp confirmou que Jones é dúvida, enquanto Keita, Joel Matip, Thiago Alcantara e Roberto Firmino seguem fora.

Enquanto isso, o West Ham aparece em quinta posição com 45 pontos, isto é, coleciona treze vitórias, seis empates e oito derrotas em toda a competição inglesa. Apenas dois pontos atrás do G-4, o elenco comandado por David Moyes espera levar os três pontos para casa em busca de chegar até o topo e dessa maneira se classificar para a Champions League do ano que vem.

Na última quarta-feira, foi derrotado pelo Southampton e eliminado na Copa da Inglaterra. Tomas Soucek, Ryan Fredericks, Yarmolenko e Masuaku

